Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bugün saat 20.00’de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörüldüğü açıklandı.