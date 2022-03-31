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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşmesi bekleniyor.
Genel 31.03.2022, 18:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bugün saat 20.00’de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörüldüğü açıklandı.