Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam’ın Beştepe’deki konserini izledi

(ANKARA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Yusuf İslam konserine katıldı. Konsere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yusuf İslam’ın eşi Fauzia Mubarak Ali ve oğlu Muhammed İslam da katıldı.