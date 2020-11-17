Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde, saat 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeni reform hazırlıkları içindeyiz. İnsan hakları eylem planı da bu hazırlıkların en önemlilerindendir.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeni reform hazırlıkları içindeyiz. İnsan hakları eylem planı da bu hazırlıkların en önemlilerindendir.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeni reform hazırlıkları içindeyiz. İnsan hakları eylem planı da bu hazırlıkların en önemlilerindendir.”
Genel 17.11.2020, 19:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeni reform hazırlıkları içindeyiz. İnsan hakları eylem planı da bu hazırlıkların en önemlilerindendir.”
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