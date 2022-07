Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeni asgari ücrete yüzde 30 zam yaparak 5 bin 500 lira olarak belirledik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Asgari ücret Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde asgari ücrete yapılan ara zamla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 30 oranında zam yapılan asgari ücretin 5 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bilindiği gibi Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği yeni bir programı uygulamaktadır. Bu programı başarıyla yürütürken, önce virüs, sonra Rusya-Ukrayna savaşının bozduğu ekonomik dengeler sebebiyle yeni durumla karşı karşıya geldik. Kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık, enflasyon sadece ülkemizin değil gelişmiş devletler başta olmak üzere bütün dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Fiyat artışlarının oranı değişik olsa da ekonomik işleyişe ve hayata etkisi vardır. Dünyadaki her gelişmeyi takip ederken asıl dikkati ve önceliğimiz kendi vatandaşlarımızın sorununun çözümüne verdik. 4 yıldır uyguladığımız ekonomik programını önceliğimiz insanlarımızı işlerinin, aşlarının, huzurlarının korunması ve geliştirilmesi olmuştur. Bunu da bir yandan ülkemizi terör örgütlerinden kalıcı bir şekilde kurtararak diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasına dayalı Türkiye ekonomi programıyla yapıyoruz. Terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik. Ekonomi programımızı kararlılıkla uygulayarak küresel fırtınadan ülkemizi en az kayıpla çıkarmak için uğraşıyoruz. Salgın döneminde bu yaklaşımın faydalarını dünyadan pozitif olarak ayrıştırarak gördük. Türkiye kendi ihracatını karşılayan hem de ihracatla elindekileri paylaşan ülke olarak önce çıkmıştır. Karadeniz kuzeyinde savaşın tüm taraflarıyla barışa katkı verme politikasıyla ülkemizi yine pozitif olarak ayrıştırmayı başardık. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelmedik. Çalışanlarımız başta olmak üzere her vatandaşımızın refahını çözmek için tedbirler aldık, almaya devam ediyoruz. Her alanda üretimi destekledik. İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması, ihracatın 250 milyar dolar eşiğine gelmesi bu çabaların ürünüdür. Sosyal destek programlarımızın kapsamını geliştirmek miktarını artırmak suretiyle hiç kimseyi yalnız bırakmadık. Engelliden yaşlıya, kimsesizden ihtiyaç sahibine kadar bütün kesimlerin üzerine titriyor, hepsine gözümüz gibi bakıyoruz” dedi.

“Yeni asgari ücrete yüzde 30 zam yaparak 5 bin 500 lira olarak belirledik”

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zammı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir diğer tedbirimiz çalışanları enflasyona ezdirmemekle kalmayıp hayat pahalılığı karşısında daha güçlü bir şekilde desteklemektir. Bu amaçla yılbaşında hem asgari ücret hem memur maaşında çok ciddi artışlar yapmıştık. Asgari ücret tespit komisyonu takdire şayan çabalarıyla emekçilerimizin yüzde 50 gibi tarihi bir artış gerçekleştirdi. Asgari ücret yükseltirken yapılan artışın getirdiği yükün tamamını da işverene yıkmadık. Devlet olarak çok ciddi fedakârlıkta bulunarak tüm maaşların asgari ücret vergilerden vazgeçtik. Ancak geçtiğimiz Aralık, Ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun bu artışların bir süre sonra yetersiz olduğunu da tespit ettik. Bunun üzerine gereken hazırlıklarını yapmaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40 üzerinde bir enflasyon farkı artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerimizin kayıplarını telefi etmemiz gerektiğini gördük. Bakanlığımız talimatımızla hemen asgari ücret komisyonunu toplantıya çağırdı. Bakanlığımız tüm taraflarla görüşlerle yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklıyorum. Asgari ücret Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücret tüm çalışanlara geliri buna endeksli bütün kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu bir ara artıştır. Asıl asgari tespitinin inşallah yılbaşında yeniden gerçekleştireceğiz. Diğer yandan yılbaşında devreye aldığımız gelirin vergi dışı kalması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Bu artışın herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye büyüdükçe geliştikçe hedeflerine doğru ilerledikçe elindeki imkanları milletimizin her ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir” diye konuştu.