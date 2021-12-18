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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptığımız işler ve aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah biz de bugün yaptığımız işler ve aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız." dedi.

Genel 18.12.2021, 22:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptığımız işler ve aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, iki gündür sürdürdüğü yoğun mesaisinin ardından 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ilişkin bilgiler verdi.

Erdoğan, "2008'de İstanbul'da, 2014'te Malabo'da gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsüne İstanbul'da ev sahipliği yaptık. 38 ülkenin katılımıyla, hamdolsun, başarılı bir şekilde tamamladığımız zirve marjında toplam 15 ikili görüşme gerçekleştirdik." dedi.

"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen zirveyle Türkiye-Afrika ilişkilerini yeni ve daha ileri bir seviyeye taşıdıklarını kaydeden Erdoğan, kabul edilen bildiri ve ortak eylem planıyla ilişkileri derinleştirecek yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını vurguladı.

"2005'te 12 olan kıtadaki büyükelçilik sayımız bu yıl itibarıyla 43'e ulaştı"

2005 senesini "Afrika Yılı" ilan ederek, kıtayla ilişkilerinde yeni bir sayfa açtıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"İş birliğimizi 'eşit ortaklık ve kazan-kazan' temelinde ilerletmeye çalıştık. Kıtaya yönelik üstenci, nobran, buram buram oryantalizm kokan bakış açılarını daima reddettik. 2008 yılında Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olduk. Kıtayla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 2020 yılında 25,3 milyar doların üzerine çıkardık. 2021'in ilk 11 ayındaki ticaretimizde 30 milyar doları yakaladık. Kıta çapındaki yatırımlarımızda 6 milyar dolara ulaştık. 2005'te 12 olan kıtadaki büyükelçilik sayımız bu yıl itibarıyla 43'e ulaştı. Ankara'da 10 Afrika ülkesinin büyükelçiliği varken bugün 37'nci dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali'de açtık. Türkiye burslarımızdan yararlanan Afrikalı öğrencilerin sayısı 14 bini aştı. Bugüne kadar 30 Afrika ülkesine 50 ziyaret gerçekleştirdim. Bu ziyaretlerde her türlü zorluğa rağmen yılmadan çalışan, ter döken, hayata umutla sarılan mütevekkil insanlar gördüm. Afrikalı kardeşlerimizin gayreti, mücadelesi ve azmine daima büyük bir saygı ve hayranlık duydum."

"Ülkelerimiz arasında çok ciddi iş birliği potansiyelinin var olduğunu görüyoruz''

"Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz." diyen Erdoğan, paylaşımlarını şöyle tamamladı:

"Artık birbirimizi daha yakından tanıyor, samimiyetimizi biliyor, ülkelerimiz arasında çok ciddi iş birliği potansiyelinin var olduğunu görüyoruz. Bir Afrika atasözünde 'Bugün yaptığımız her şey tarihe kazınır' denilmektedir. İnşallah biz de bugün yaptığımız işler ve aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, zirveden fotoğraflar ile Afrika kıtasına yaptığı ziyaretten fotoğraflar da yer aldı.

#türkiye
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