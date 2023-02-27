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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapacağımız konutları 4 katı geçmeyecek şekildi planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapacağımız konutları 4 katı geçmeyecek şekildi planlıyoruz"

Genel 27.02.2023, 16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapacağımız konutları 4 katı geçmeyecek şekildi planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapacağımız konutları 4 katı geçmeyecek şekildi planlıyoruz"

- "Milletimden 1 yıllık bir süre istiyorum, bu güne kadar vaatlerimizi nasıl yerine getirdiysek depremin yaralarını da 1 yıl içinde büyük ölçüde saracağımızın sözünü veriyoruz"

-"Bölgedeki, kıyılmış tütün satışındaki yüzde 55 olan özel tüketim vergisini yarıya indiriyoruz"

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