Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapacağımız konutları 4 katı geçmeyecek şekildi planlıyoruz"

- "Milletimden 1 yıllık bir süre istiyorum, bu güne kadar vaatlerimizi nasıl yerine getirdiysek depremin yaralarını da 1 yıl içinde büyük ölçüde saracağımızın sözünü veriyoruz"

-"Bölgedeki, kıyılmış tütün satışındaki yüzde 55 olan özel tüketim vergisini yarıya indiriyoruz"