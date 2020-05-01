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Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla Covid-19 hastaları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla Covid-19 hastaları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.

01 Mayıs 2020 Cuma 17:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla Covid-19 hastaları ile görüştü

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü” denildi. Paylaşımda o anlara ait fotoğraf kareleri de yer aldı.

Son Güncelleme: 01.05.2020 17:34
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