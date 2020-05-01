Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla Covid-19 hastaları ile görüştü

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü” denildi. Paylaşımda o anlara ait fotoğraf kareleri de yer aldı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü. pic.twitter.com/zz34vpfZC8— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 1, 2020
Son Güncelleme: 01.05.2020 17:34