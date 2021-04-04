Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 24’üncü yılında Alparslan Türkeş’i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i vefatının 24’üncü yılı sebebiyle sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş için yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum #AlparslanTürkeş’i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun."