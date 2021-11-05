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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye’de gençlerle basket oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi’nin açılışı öncesinde gençlerle basketbol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İbrahim Kalın da eşlik etti.
Genel 05.11.2021, 18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi’nin açılışı öncesinde gençlerle basketbol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İbrahim Kalın da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ümraniye’de kıldıktan sonra açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi açılışına giderken basketbol oynayan gençleri görüp maçlarına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan’a eşlik etti.