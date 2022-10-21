Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi Katılımcı Konfederasyon başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi Katılımcı Konfederasyon başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi Katılımcı Konfederasyon başkanlarını Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.