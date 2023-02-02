Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin bölünmüş yol uzunluğunun 2023’te 30 bin kilometre olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar’da Şuhut-Afyonkarahisar Bölünmüş Karayolu’nun açılışına telekonferansla katılarak, Türkiye’nin bölünmüş yol uzunluğunun 2023’te 30 bin kilometre olacağını kaydetti.

Afyonkarahisar’da yapımı tamamlanan 22 kilometre uzunluğundaki Şuhut-Afyonkarahisar Bölünmüş Karayolu’nun açılış törenine telekonferansla katılarak bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Afyonkarahisar, Marmara’nın, Karadeniz’in, Akdeniz’in ülkemizin batısında doğu ve güneydoğusuna uzanan tüm yolların kavşak noktasıdır. Termalin, tarımın turizmin şehri Afyonkarahisar’ın, Şuhut yolunun hayırlı olmasını diliyorum. Mühendisinden işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum. İnşallah bölgedeki trafik daha güvenli işleyecek. Merkez ile Şuhut arasındaki yol 27 dakika yerine 12 dakika sürecek. Kolaylaşan güzergahıyla kabına sığmayan Afyonumuz yeni bir göz bebeği olacak. 20 yılda yaklaşık 23 bin kilometre yeni yol yaptık. Ülkemizin bölünmüş yol uzunlu 2023’te 30 bin km olacak. Hamdolsun karayolu yatırımların pek az eksiğimizin olduğu bir döneme kavuştuk. Sadece yeni yol yapmakla kalmıyor, var olan yollarında gelişimini yapıyoruz” dedi.

“Türkiye’ye yapılan ulaştırma yatırımları 200 milyon doları buldu”

Türkiye’ye sadece ulaştırma yatırımlarının 200 milyon doları bulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlarımız bu yolları kullanarak sevdiklerine kolayca kavuşuyor, tatillerine rahatça yapıyor. Yolcu ve yük taşıması yapan araçlarımız rahat bir şekilde gidecekleri yerlere varıyor. Türkiye’ye yaptığımız sadece ulaştırma ve haberleşme yatırımları 200 milyar doları buluyor. Bu projelerde gönülleri kavuşturduk. Bütün yatırımlarımız cumhuriyet tarihinin en adil, eşitlikçe sosyal altyapısını kurduk. Artık ülkemizin her fertleri hayallerini gerçekleştirebilecek imkana sahiptir. Vatandaşlarımızın hayır dualarını almak tüm yorgunluğumuzu alıyor. Milli mücadele destanının yazılmasında büyük zafere ev sahipliği yapan Afyonkarahisar’ın Türkiye yüzyılı projesinde de öncülüğü kimseye kaptırmayacağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans ile katıldığı bölünmüş yolun açılış kurdelesi kesilerek yol trafiğe açıldı.