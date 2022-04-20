Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm imkanlarımızla sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her alanda dünyada üst sıralara tırmanan Türkiye’nin sporda da kötü talihini yendiğini fetret dönemini geride bıraktığını görüyoruz. Elbette diğer başarılarımız gibi spordaki başarılarımız da tesadüfi değildir. Elde ettiğimiz her bir başarımızın kazandığımız her bir madalyanın gerisinde sabırla, fedakarlıkla, alın teriyle dokunan zorlu bir süreç vardır. Sporda tesisleşme devrimi tüm branşları kapsayan altyapı yatırımları ve sporcu yetiştirme programları bugün geldiğimiz seviyenin yapı taşlarıdır. Zirveye giden zorlu süreçte bugüne kadar olduğu gibi tüm imkanlarımızla siz sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sporun Yıldızları İftar Programı’nda konuştu.

Sporcularla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan,"Türkiye’nin yüz akı siz sporcularla yapmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu belirtmek istiyorum sizler yarışmalarda elde ettiğiniz başarılarla sadece bireysel kariyerinizi zirveye taşımakla kalmadınız aynı zamanda ülkemize eşsiz hizmetler yaptınız, insanımıza çok büyük sevinçler yaşattınız. Milletimizi uluslararası arenada başarıyla temsil ettiğiniz, istiklal marşımızı tüm dünyaya dinlettiğiniz, al bayrağımızı gururla dalgalandırdığınız için her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Bilhassa fiziki engellere ve toplumsal önyargılara rağmen göz kamaştırıcı başarılara imza atan kadın ve paralimpik sporcularımızı yürekten kutluyorum. Rabbim başarılarınızı daim etsin. Ayağınıza taş değdirmesin. Her alanda dünyada üst sıralara tırmanan Türkiye’nin sporda da kötü talihini yendiğini fetret dönemini geride bıraktığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.

" Türk sporcuları centilmenlikleri ve başarılarıyla büyük takdir topluyor"

Sadece geleneksel spor dallarına değil çok geniş bir yelpazede ülkemizin başarı grafiğinin sürekli yükseldiğini belirten Erdoğan, "Sporcularımız katıldıkları müsabakalardan elleri boş dönmüyor. Türk sporcuları centilmenlikleri ve başarılarıyla büyük takdir topluyor. Bugün sporcularımız muhatapları nezdinde hem saygı duyulan hem çekinilen çetin rakip olarak görülen bir konuma ulaşmışlardır" dedi.

Son bir yılda gerçekleşen uluslararası spor müsabakalarının neticelerine bakmanın bile Türk sporunun kat ettiği mesafeyi görmek için yeterli olduğunu kaydeden Erdoğan," Tokyo 2220 olimpiyatları ve paralimpik oyunlarını asla unutulmayacak hatıralarla spor tarihimize altın harflerle kazınan başarılarla taçlandırdık. Her iki spor etkinliğine tarihin en yüksek sporcu sayısıyla katılma başarısı gösterdik" diye konuştu.

Dünyadan 20 bine yakın sporcunun iştirak ettiği organizasyonda Türk sporcuların toplam 28 madalya kazanarak Türkiye’nin iftihar kaynağı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ülkemizin orman yangınları ev sel felaketleriyle mücadele ettiği zor bir dönemde Tokyo’dan gelen güzel haberlerle teselli bulduk" dedi.

Olimpiyatlarda yakalanan ivmenin Avrupa Şampiyonası ve diğer uluslararası spor müsabakalarında da devam ettirildiğini belirten Erdoğan geçtiğimiz ay Macaristan’da düzenlenen güreş şampiyonasında sporcuların adlarını altın harflerle tarihe yazdırdıklarını ifade etti. Türk sporunu başarıdan başarıya taşıyan tüm kardeşlerimize, sağlık ekibinden çalıştırıcısına , federasyondan spor kulüplerine kadar herkese şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir sene önce Çok erken bir yaşta ebediyete uğurladığımız Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Türk karatesinin efsanevi isimlerinden Esat Delihasan kardeşimi ve vefat yıldönümünde tekrar şükranla anıyor Mevla’dan kendisine rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemde Büyükşehir Belediyespor’un bir karateci olarak sporcusuydu. Oradan gelen sevgimle ayrıca muhabbetim tabi çok daha farklıydı. Daha sonra antrenör olarak da bu yola devam etti" diye konuştu.

" Elbette diğer başarılarımız gibi spordaki başarılarımız da tesadüfi değildir"

Türkiye’nin sporda başarılarının tesadüf olmadığının altını çizen Erdoğan şunları söyledi;

" Elbette diğer başarılarımız gibi spordaki başarılarımız da tesadüfi değildir. Elde ettiğimiz her bir başarımızın kazandığımız her bir madalyanın gerisinde sabırla, fedakarlıkla, alın teriyle dokunan zorlu bir süreç vardır. Bu başarıda sizlerin ve hocalarınızın emekleri yanında devletimizin verdiği destek ve teşviklerin de çok önemli katkısı bulunuyor. Sporda tesisleşme devrimi tüm branşları kapsayan altyapı yatırımları ve sporcu yetiştirme programları bugün geldiğimiz seviyenin yapı taşlarıdır. Kaynakların verimli kullanımı, ihtiyaçların doğru tespiti ve koordinasyon başarıyı ortaya çıkaran temel bileşenlerdir. Gittiğimiz her bir ilimiz veya ilçemizde son 20 yılda spora yaptığımız yatırımların örneklerini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Eskiden sadece birkaç şehrimize mahsus olan büyük kapasiteli modern statlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, kayak pistleri ve diğer tesisler bugün Anadolu’nun dört bir yanına yayılmış durumdadır. Bakanlığımız, belediyelerimiz, valililerimiz, kulüplerimiz el ele vererek bu doğrultuda adeta bir seferberlik ruhuyla çalışıyorlar. İftarımızı yaptığımız bu güzel tesis de gençlerimiz, ata sporlarımızı yaşatıyor, geleceğe daha bilinçli, daha teknik, daha profesyonelce hazırlanma imkanına kavuşuyor."

"2024 Paris Olimpiyatlarında da daha büyük başarılara yine birlikte imza atacağız"

Erdoğan,"Bizler çalışıp evlatlarımızın önünde kapılar açtıkça, sporun tüm branşlarında engeli ortadan kaldırdıkça, ülkemizin gençleri de o kapılardan koşarak yarınlara yürüyorlar. 81 vilayetimizde devam eden yatırımlarla Türkiye sporda çok daha aydınlık, başarılarla dolu bir gelecek ve potansiyel vadediyor. Sizler de gerek kazandığınız madalyalarla, gerek başarılarınızla, gerekse örnek duruşunuzla gençlerimize ilham kaynağı oluyorsunuz. İnşallah bu şekilde devam ettiğimizde önümüzdeki yıllarda madalya sayımızı katlayarak artıracağımıza inanıyorum. Sizlerden taşıdığınız sorumluluğun bilinciyle daha fazla çalışmanızı, hedeflerinize daha fazla odaklanmanızı bekliyorum. Zirveye giden zorlu süreçte bugüne kadar olduğu gibi tüm imkanlarımızla siz sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu noktada Gençlik Spor Bakanım başta olmak üzere tüm ekibiyle bizler de sizlerin yanında çok daha yüksek performansla yürümeye devam edeceğiz. Nasıl şimdiye kadarki başarı hikayelerini birlikte yaşamışsak 2024 Paris Olimpiyatlarında da daha büyük başarılara yine birlikte imza atacağız.

Gençliğinde sporla yakından ilgilenmiş, bugün de fırsat buldukça spor yapan bir Cumhurbaşkanı olarak sizlere inanıyor, sizlere güveniyorum" ifadelerini kullandı.