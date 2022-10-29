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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: “Arap Ligi üyesi tüm kardeş ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı derinleştirme arzusundayız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Togg’u 2023’ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda göreceğiz. Vatandaşlarımız Togg’un ön siparişini Şubat ayında verebilecek.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Togg’u 2023’ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda göreceğiz. Vatandaşlarımız Togg’un ön siparişini Şubat ayında verebilecek.”
Genel 29.10.2022, 19:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Togg’u 2023’ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda göreceğiz. Vatandaşlarımız Togg’un ön siparişini Şubat ayında verebilecek.”