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SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: “Sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlardan biri olan 6 Şubat depremlerinin inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlardan biri olan 6 Şubat depremlerinin inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz"
Genel 03.03.2023, 21:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlardan biri olan 6 Şubat depremlerinin inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz"
- "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hâlihazırda 9 tane olan politika kurullarına 10. olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulu’nu eklemek olacaktır."