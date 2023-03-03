Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlardan biri olan 6 Şubat depremlerinin inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz"

- "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hâlihazırda 9 tane olan politika kurullarına 10. olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulu’nu eklemek olacaktır."