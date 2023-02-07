Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tansu Çiller ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Tansu Çiller ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tansu Çiller ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.