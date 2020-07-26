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Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi ve minibüs şoförleriyle sohbet etti
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT) İSTANBUL BÖLGE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI’NIN AÇILIŞ TÖRENİNİN ARDINDAN TARABYA TAKSİ DURAĞINI VE MİNİBÜS DURAĞINDAKİ ŞOFÖRLERLE SOHBET ETTİ.
Genel 26.07.2020, 18:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası’nın açılış töreninin ardından Tarabya Taksi durağını ve minibüs durağındaki şoförlerle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası’nın açılış töreninin ardından Tarabya’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Bayır Caddesi’nde bulunan Tarabya Taksi durağındaki ve hemen yanında bulunan minibüs durağındaki şoförleri selamladı. Makam aracından inmeyen Erdoğan bir süre şoförlerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra köşke geçti.
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