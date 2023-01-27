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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğüt Altın Arama Tesisleri’nde ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü iştiraklerinden Gübretaş’a ait Söğüt Altın Arama Tesisleri’nin açılışını yaparken, ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi.

Genel 27.01.2023, 18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğüt Altın Arama Tesisleri’nde ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü iştiraklerinden Gübretaş’a ait Söğüt Altın Arama Tesisleri’nin açılışını yaparken, ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi.

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