Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum'

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattı inşaatında ışık göründü. Düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona virüs mücadelesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Korona virüs belasından da inşallah kurtulacağız, endişe etmeyin. Bazı sıkıntılar size veriyor olabiliriz ama bunlara tahammül edersek inşallah bu korona virüs belasından çok daha kısa zamanda kurtulacağımıza inanıyorum. Aynı durumu ben kendi şahsım ailemde de yaşıyorum. Hep birlikte aldığımız tedbirlere eğer uyarsak inanıyorum kısa zamanda biz dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız. Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum. Gelin sabredelim bir an önce sahil-i selamete çıkalım" ifadelerini kullandı.

"Metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu tamamen çözülecek"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorununun tamamen çözüleceğini vurgulayan Erdoğan, “Ayrıca İstanbul, şehrin kuzey aksı yönünde diğer tüm ulaşım hatları ile bağlantılı çok önemli ve verimli bir toplu taşıma alternatifine kavuşacaktır. Metro hattımızın ray döşeme, sinyalizasyon ve diğer işlemleri tamamlanarak hedeflenen süreden önce hizmete girmesini diliyorum. Bu metro hattında da yeri ve milli imkanları kullanmaya öncelik verdik. Kendi alanında dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havalimanını şehir merkezine bağlayan bu metro hattı ile İstanbul'un dünya şehri özelliğini biraz daha güçlendiriyoruz. Korona virüs salgını sebebiyle dünyada siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden oluşacağının konuşulduğu bir dönmede bu proje Türkiye'ye büyük bir avantaj kazandıracaktı. İstanbul'u turizmden kültüre, finanstan teknolojiye her alanda küresel merkez haline getirme yolunda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

İstanbul'da yapımı süren pandemi hastanelerine dün gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatan Erdoğan, “Yeşilköy ve Sancaktepe'deki yaklaşık biner odalı sağlık tesislerimizin son şöyle bir teftişini yaptık. İnşallah bayram sonuna kadar açılışlarını yapacağız. Hadımköy'de tarihi bir eserin Sultan Abdülhamit'ten kalma onun da tamamıyla restorasyonunu yaparak Doktor İsmail Niyaz Kurtulmuş Hastanesi olarak sizlere kazandıracağız. Durmak yok, korona virüs vs bizi durdurmuyor. Ekranda tünelleri görüyorsunuz çift tüp ve bizler burada nasıl dağları deliyorsak, yerin altında da yine buraları delmek suretiyle önümüzde engel tanımıyoruz ve hedeflerimize ulaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Terörle mücadelede gösterdiğimiz başarıyı, salgın ile mücadelede tekrarladık”

Gelişmiş devletlerin çaresiz kaldığı salgın sürecinde Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşıladığını ve dostlarına da destek verdiğini vurgulayan Erdoğan, “Dün terörle mücadelede, sınırlarımızı savunmada, demokrasimizi güçlendirmede gösterdiğimiz başarıyı bugün salgın hastalıkla mücadelede tekrarladık. İnşallah bu salgının üstesinden gelecek ve çok daha büyük bir sıçrayışla yolumuza deva edeceğiz. Bugün metro hattı gibi yatırımlar gelecekte büyük atılımın yeni manivelaları olacaktır. Türkiye bugün toplam 785 kilometre şehir içi raylı sistem uzunluğuna sahiptir. Ulaştırma Bakanlığı envanterinde halen inşası süren 151 kilometre, projesi tamamlanan 244 kilometre ve etüt proje aşamasında 208 kilometre olmak üzer toplam 921 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattı vardır. Bunları devam ettireceğiz. Başladığımız her yeni proje bize çok büyük heyecan veriyor. İnşallah son nefesimize kadar bu hizmet yarışını çıtayı sürekli daha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz” dedi.

"İstanbul mazeret değil hizmet bekler, biz biz hangi kurumun görev alanında olduğuna bakmaksızın İstanbul'un tüm acil ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

İstanbul'u hak ettiği seviyeye çıkartmak için çalıştıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Verdiğimiz emeklerin en büyük şahidi İstanbul halkıdır. Nasıl bir İstanbul devraldığımız ve şehri nereye getirdiğimizi görmek için adil bir vicdan, duyan bir kulak, gören bir göz yeterlidir. İstanbul'un potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti verme imkanı yoktur. Bu şehrin her zerresine sinmiş olan medeniyetimizden nasibini almayanlar, İstanbul ile gerçek anlamda bütünleşemez. ‘Aşk ile çalışan yorulmaz' sözünde olduğu gibi İstanbul'a hizmet etmek, yatırım yapmak imkandan önce inanç meselesidir. Şartların zorluğu sadece mücadele azminin yükseltilmesinin gerektirir. İstanbul mazeret değil hizmet bekler. Bunun için biz hangi kurumun görev alanında olduğuna bakmaksızın İstanbul'un tüm acil ihtiyaçlarını karşılıyor, yatırımlarını aksatmıyoruz. Havalimanından hastanesine, yolundan temizliğine, parkından metrosuna kadar İstanbul'un her talebine çözüm üretiyoruz” açıklamalarında bulundu.

"Türkiye bu noktada sağlık üssü olacak"

Sancaktepe ve Yeşilköy'de yapılan hastanelere yönelik eleştirileri de yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Yeni bazı dedikodular üretmeye başladılar. ‘Ne Sancaktepe ne Yeşilköy hastanelerine ihtiyaç yok.' Bunların ufku çok ama çok dar. Bakınız biz sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Bunlara sorun Sancaktepe'nin yanında herhangi bir havalimanı var mı bilmezler. Orada geçmişte askeri bir havalimanı vardır. Aynı şekilde Yeşilköy. Burada zaten havalimanının bir ucuna bunu inşa ediyoruz. Burada millet bahçemizi yine yapacağız. Fakat bizim burada başka hesabımız var. Sağlık turizmine yönelik bu her iki yeri de yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerini yapıp sonra uğurlayacağız. Bu bizim için yeni bir açılım. Türkiye bu noktada sağlık üssü olma görevini yapacaktır. Hani geçmişte Türkiye'den Cleveland'a gidiyorlardı ya, bundan sonra inanıyorum İstanbul'a gelecekler. Şehir hastanelerimizle zaten nam saldık. Şu an Başakşehir hastanemizin ikinci etabını da önümüzdeki haftalarda bitiriyoruz. 2 bin 500 yatağı aşkın kapasitesiyle dev bir şehir hastanesini İstanbul'umuza ayrıca kazandırıyoruz. İnşallah bu şekilde devam edecek hamlelerimiz İstanbul'u dünyanın merkez şehirleri arasında en önlere çıkrma hedeflerimize bizi ulaştıracaktır.”