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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Özbek Otağı’nda bir araya geldi.

Genel 17.08.2021, 20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Özbek Otağı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Özbek Otağı’nda bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio’nun eşi Fatima Maada Bio da yer aldı.
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