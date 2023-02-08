Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serinyol Komando Tugayı’nı ziyaret ediyor

Kahramanmaraş’tan Hatay’a geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serinyol Komando Tugayı’nı ziyaret ediyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Hatay’a geçti. Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın burada komutanlar ve bakanlarla durum değerlendirmesi yaptığı, bölgedeki son durum hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Erdoğan’ın buradan, yıkımın yoğun olduğu 600 Evler Sitesi’ne geçmesi bekleniyor.