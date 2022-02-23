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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Kuzey Akım 2 projesini yapan Nord Stream 2 AG adlı firmaya yaptırım uygulayacağını duyurarak, "Bugün yönetimime Nord Stream 2 AG ve şirket yetkililerine yaptırım uygulaması talimatı verdim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren’in ailesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren’in ailesini ziyaret etti
Genel 23.02.2022, 21:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren’in ailesini ziyaret etti