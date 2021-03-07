Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Hakan Gül’ün eşiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerden Uzman Çavuş Hakan Gül’ün eşiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Amasya’nın Doğantepe köyünde defnedilen Uzman Çavuş Hakan Gül’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ailenin acısını paylaşan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak şehit eşi Fadime Gül ile telefonda görüştürdü.

Görüşme sırasında duygusal anlar yaşayan iki çocuk annesi Gül, 17 ve 13 yaşlarındaki çocuklarının öğrenimleri hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Ziyarette Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Milletvekili M. Levent Karahocagil de yer aldı.