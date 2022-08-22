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Bağcılar Kaymakamlığından polisin silahını alarak ateş edip kaçmaya çalışan şüpheliyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TMO mısır alım fiyatını destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahil Güvenliğimizin olağanüstü çabalarıyla Ege’de ölümlerin önüne geçtik. Son iki yılda Yunanistan tarafından botları batırılıp ölüme terk edilen, çoğu kadın ve çocuk 41 bin insanın hayatını evet, biz kurtardık. Sahil Güvenli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahil Güvenliğimizin olağanüstü çabalarıyla Ege’de ölümlerin önüne geçtik. Son iki yılda Yunanistan tarafından botları batırılıp ölüme terk edilen, çoğu kadın ve çocuk 41 bin insanın hayatını evet, biz kurtardık. Sahil Güvenlik Teşkilatımızca yakalanan düzensiz göçmen sayısı 245 bine ulaştı."
Genel 22.08.2022, 21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahil Güvenliğimizin olağanüstü çabalarıyla Ege’de ölümlerin önüne geçtik. Son iki yılda Yunanistan tarafından botları batırılıp ölüme terk edilen, çoğu kadın ve çocuk 41 bin insanın hayatını evet, biz kurtardık. Sahil Güvenlik Teşkilatımızca yakalanan düzensiz göçmen sayısı 245 bine ulaştı."