Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Pamuk ve ayçiçeği üreticilerimize müjde verelim. Pamuk üreticilerine mazot ve gübre desteğini dekarda yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz. Yağlı ayçiçeğinde mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 liraya, fark ödemesini kilogramda 50’den 70 kuruşa yükseltiyoruz.”