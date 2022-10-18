Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar’ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Özdemir Bayraktar’ı dar-ı bekaya irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Özdemir Bayraktar’ın ölüm yıldönümü sebebiyle paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı paylaşımda, “Ömrünü ülkemizin büyümesine ve gelişmesine adayan, özellikle savunma sanayide dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer almamıza çok büyük katkıları, emekleri olan Sayın Özdemir Bayraktar’ı dar-ı bekaya irtihalinin yıl dönümde rahmetle, hasretle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.