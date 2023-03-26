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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÖZDEMİR BAYRAKTAR MİLLİ TEKNOLOJİ MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ. ZİYARETTE SIRASINDA BAYKAR GENEL MÜDÜRÜ HALUK BAYRAKTAR VE BAYKAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAR YAPILAN ÇALIŞMALAR İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ.
Genel 26.03.2023, 19:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette sırasında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan daha sonra Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.