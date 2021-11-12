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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ülkeyi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir parmak sallayıp, Amerika’dan Avrupa’dan, ’size haddinizi bildiririz’ deyip, sınırımızın ötesine hafif bir adım attığımızda şartelimizi indirip, bizi karanlıkta bırak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü
Genel 12.11.2021, 23:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü