Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Oy pusulasının bir yanında huzur olacak, diğer tarafında kavga olacak, kriz olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Büyük İftar Buluşması programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, “Bu sene deprem felaketi nedeniyle biraz buruk, biraz hüzünlü geçirdiğimiz Ramazan-ı şerifi millet olarak dayanışma ruhunu zirveye çıkartarak anlamına ve önemine uygun bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Devletimiz ve belediyemiz gerçekten cansiperane çalışmayla deprem bölgesindeki kardeşlerimizin elini tutuyor. Gönüllü kuruluşlarımız ile hayırseverlerimiz ise özellikle bu sene hepimizi gururlandıran faaliyetlere imza atıyor. Acıların paylaşıldıkça azalacağı inancıyla 85 milyon olarak hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Kalıcı konutların inşaatlarına başlanmasıyla beraber deprem mağdurlarımızın da hayata umutla bağlandığını görüyoruz. İnşallah söz verdiğimiz tüm işleri tek tek yaparak hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Gittiğimiz her yerde önümüzü kesip ’Bizi bunların eline bırakma’ diyen insanlarımızın çığlıklarına asla bigane kalamayız. Milletimizin bizden neler beklediğini çok iyi biliyoruz. Allah’ın izniyle bu beklentilerin hiçbirini boşa çıkarmayacağız. Daha çok çalışacağız, daha fazla mücadele edeceğiz, daha çok fedakarlık yapacağız, daha fazla proje üreteceğiz. Gerekirse gecemizi gündüzümüze katacağız. Seçim atmosferinin bizi asıl gündemimizden uzaklaştırmasına müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

"7’li koalisyon gibi hiçbir iş yapmadan lafla peynir gemisi de yürütmeye çalışmıyoruz"

Erdoğan, ”Aziz milletimizin desteği, depremzedelerimizin duasıyla inşallah bu zor günleri atlatacağız, Türkiye’yi mutlaka felaha kavuşturacağız. Biz başkaları gibi sanal gündemlerin peşinden koşmuyoruz. Biz muhalefet gibi milletimiz yas tutarken koltuk kavgası vermiyoruz. Biz 7’li koalisyon gibi hiçbir iş yapmadan lafla peynir gemisi de yürütmeye çalışmıyoruz. Hükümet olarak depremin izlerini siliyor diğer taraftan hizmet ve eser siyasetimizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Bugün Bağcılar’da belediyemizin tamamladığı toplam bedeli 3 milyar 412 milyon lirayı aşan eser yatırım ve projelerin açılışını gerçekleştirdik. Tek bir açılış töreniyle 97 kalem eseri Bağcılar’a kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Allah ömür verdikçe milletimiz de yetki verdikçe Bağcılar’ımızı yeni eserlerle süslemeye devam edeceğiz. Aşkla çalışan yorulmaz diyerek ilk günkü aşk ve heyecanla sizlere hizmet vereceğiz. Bunun için 14 Mayıs çok büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı yardımcısının bu gidişle sayısı 50’liyi bulacak"

"Milletimizin 20 senedir unuttuğu ne kadar kriz, skandal, kirli pazarlık varsa hepsini 3 güne sığdırmayı başardılar" diyen Erdoğan, “Bölücü örgütü uzantılarının da katılımıyla sayısı 7’ye çıkan koalisyonun durumunu sizde görüyorsunuz. Terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla beraber 7’li koalisyon. Buna ad olarak ne koyarsanız koyun, hepsi de yakışır. Bir sene boyunca yüzlerce toplantı yaptılar. Ama kavgasız, gürültüsüz Cumhurbaşkanı adayını dahi belirleyemediler. Milletimizin 20 senedir unuttuğu ne kadar kriz, skandal, kirli pazarlık varsa hepsini 3 güne sığdırmayı başardılar. Güneş Motel utancı dahil artık geçmişte kaldığını düşündüğümüz çirkin sahneleri insanlarımıza yeniden hatırlattılar. Güçlendirmiş parlamenter sistem dediler, döndüler dolaştılar, 7 Cumhurbaşkanı yardımcısının bu gidişle sayısı 50’liyi bulacak. Bakanlıkların olduğu ucube bir sistemde karar kıldılar. Şimdi de bahardan barıştan, kucaklaşmaktan bahsediyorlar. Ama daha 7 kişi bile birbiri ile anlaşamıyor. Çekişmesiz günleri geçmiyor. Ortada ne proje, ne referans gösterecekleri bir eserleri var. Mahalli idareler seçimlerinde bol keseden vaat dağıttılar. Ancak göreve geldiklerinde hiç birini hayata geçirmediler, geçiremediler. Hatta bizim başlattığımız projeleri bile yarım bıraktılar, ya da rafa kaldırdılar” şeklinde konuştu.

“İstanbul’a hizmet varken ‘Turist Ömer’ misali sağda-solda dolaşıyorlar”

Cumhur İttifakı olarak eserlerinden konuştuklarını belirten Erdoğan, “İstanbul’a hizmet varken ‘Turist Ömer’ misali sağda-solda dolaşıyorlar” diyerek, “Ağızlarını her açtıklarında engellemekten, durdurmaktan, ülkemizin stratejik projelerine dokunmaktan bahsediyorlar. Biz ise, Cumhur İttifakı olarak eserlerimizden konuşuyor, asrın projelerini tek tek devreye alıyoruz. Milletimizin sıkıntılarına çözüm yoları geliştiriyor toplumumuz hiçbir kesimini ihmal etmiyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkararak tüm emeklilerimize müjde verdik. Türkiye’nin 60 yıllık hayali olan milli ve yerli otomobilimiz Togg’un kuraları çekildi. İnşallah çok yakında milli gururumuz Togg’u yollarda göreceksiniz. Savunma sanayii alanında ülkemizi üst lige yükselten atılımları atıyoruz. Önce İHA ardından SİHA, Akıncı daha sonra KIZILELMA ile gökleri fethettik. Karadeniz’deki gazın getirilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Türk dünyası ile işbirliğimizi her alanda daha da güçlendiriyoruz. İslam alemi ile ticari, kültürel ve ekonomik bağlarımızı tahkim ediyoruz. Terör örgütü ile mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Ulaştırmadan, sağlığa, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar her alanda Türkiye’yi yatırımlarla ilmek ilmek dokuyoruz ’Türkiye Yüzyılı’ dediğimiz o büyük şahlanışı gerçekleştirene kadar durmayacak, dinlenmeyecek, hedeflerimizden asla kopmayacağız" dedi.

“Unutmayın 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında tıpkı kahraman ecdadımız gibi, 85 milyon olarak yeni bir başarı hikayesi yazacağız. Tüm bu kazanımlarımızın devamı ve yenilerinin eklenmesi için unutmayın 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Türkiye’nin tartışmayla, çekişmeyle, ayak oyunlarıyla, birbirine pusu kuran muhterislerle kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Bunun için 14 Mayıs’ta sandığa gittiğinizde çok hassas davranmanızı bekliyorum. Bu seçimlerin sıradan bir seçim olmadığının bilinciyle her şeyi iyi ölçüp tartmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 14 Mayıs’ta sadece adaylar, sadece ittifaklar arasında değil, iki farklı Türkiye tasavvuru, iki farklı siyaset tarzı arasında bir tercihte bulunacaksınız” şeklinde konuştu.

“Oy pusulasının bir yanında huzur olacak, diğer yanında teröre karşı taviz veren bir zihniyet olacak”

"Oy pusulasının bir yanında huzur bir yanında teröre karşı taviz veren bir zihniyet olacak" diyen Erdoğan, “Oy pusulasının bir yanında huzur olacak, kalkınma olacak, istikrar olacak, tüm terör örgütleriyle ve destekçileriyle kararlı mücadele olacak. Pusulanın diğer tarafında ise kavga olacak, kriz olacak, yatırım ve hizmet düşmanlığı olacak. Teröre karşı taviz veren bir zihniyet olacak. Öyle diyor ya, gelir gelmez. Biz terörist başını çıkartacağız. Başka? Edirne’deki malum zatı çıkartacağız. Bu Selo denilen adam, Diyarbakır’da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi? Yasin Börü’nün ölümüne neden olan değil mi? Şimdi ne diyor bay bay Kemal? Biz gelir gelmez, bunları çıkartacağız. Benim milletim size yol vermeyecektir. Türkiye’yi ve evlatlarınızın geleceğini 7’li koalisyon denilen terör örgütleri destekli bu kötürüm yapıya teslim etmeyeceğinize inanıyorum. Bağcılar’ın güzel insanlarını 20 yıldır olduğu gibi yine en doğru kararı vereceklerinden şüphe duymuyorum. Sizlerden tüm bu hakikatleri aile üyelerinize, komşularınıza, dostlarınıza bilhassa gençlerimize anlatmanızı istirham ediyorum. Bağcılar’a güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum" diye konuştu.