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Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera’yla görüştü.
Genel 17.12.2021, 17:11 17.12.2021, 17:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera’yla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3’üncü Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera’yla görüştü. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede bölgesel konular ele alındı.