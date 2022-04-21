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Bakan Karaismailoğlu: “Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını en geç Ağustos ayında hizmete açacağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki günlerde bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda alınacak kararları milletimizle paylaşacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki günlerde bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda alınacak kararları milletimizle paylaşacağız"
Genel 21.04.2022, 21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki günlerde bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda alınacak kararları milletimizle paylaşacağız"