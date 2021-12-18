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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou ile görüştü.
Genel 18.12.2021, 15:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3’üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul’da bulunan Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou’yu Kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.