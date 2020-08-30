Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Sercan’ın babasıyla görüştü
MANİSA’DA HİDRANSEFALİ RAHATSIZLIĞI BULUNAN VE İHA TARAFINDAN GÜNDEME GETİRİLEN MİNİK SERCAN GEZENLER’İN SAĞLIK DURUMUNA KAYITSIZ KALMAYAN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BABA FERDİ GEZENLER’İ TELEFONLA ARAYARAK BİLGİ ALDI. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİĞİNİ BELİRTEREK MANİSA VE İZMİR’DE TEDAVİYLE İLGİLİ BİR SONUÇ ALINMAZSA KENDİ DOKTORLARININ DEVREYE GİRECEĞİNİ BELİRTEREK AİLEYE MORAL VERDİ.
Manisa’da hidransefali rahatsızlığı bulunan ve İHA tarafından gündeme getirilen minik Sercan Gezenler’in sağlık durumuna kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba Ferdi Gezenler’i telefonla arayarak bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci yakından takip ettiğini belirterek, Manisa ve İzmir’de tedaviyle ilgili bir sonuç alınmazsa kendi doktorlarının devreye gireceğini belirterek aileye moral verdi.
Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde yaşayan Gezenler ailesinin 2 yaşındaki hidransefali rahatsızlığı bulunan küçük oğlu Sercan Gezenler’in sağlık durumunun İHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından adeta seferber olan doktorlar ve hayırseverlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da baba Ferdi Gezenler’i telefonla arayarak minik çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 5 dakika süren telefon görüşmesinde minik çocuğun rahatsızlığını baba Ferdi Gezenler’den dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğun tedavisi için önce Manisa ve İzmir’de doktorlar tarafından yeniden kontrollerinin yapılacağını, eğer bir sonuç alınamazsa hemen Ankara’ya getirilerek Ankara Şehir Hastanesinde kendi doktorları tarafından ne gerekiyorsa yapılacağını belirterek aileye moral verdi.
Umutları arttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini bizzat telefonla arayarak çocuğunun durumunu sorması ve devletin tüm imkanlarıyla minik Sercan’ın yanında olduğunu söylemesi üzerine umutlarının arttığını kaydeden baba Ferdi Gezenler, “Hem yurtiçi hem de yurtdışındaki tüm vatandaşlardan Allah razı olsun. Allah herkesin muradını gönüllerince versin. Benim derdime derman oldular, seferberlik yaptılar. Cumhurbaşkanımız bizzat kendisi beni aradı. Talimatlarını ve bilgileri verdi. Ben de ona gereken bilgileri verdim. Ondan da Allah razı olsun. Allah onun da çocuklarına, torunlarına dert keder göstermesin. Herkes seferber oldu. Şu anda bir süreç içerisindeyiz. Doktor arama süreci içerisindeyiz. Sağlık Bakanımızdan, Valimizden hepsinden Allah razı olsun. Herkes arıyor. Pazartesi, salı ve haftaiçi daha da detaylı bilgi verecekler. Herkese minnettarım. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Çok nadir görülen bir rahatsızlık olan hidransefali ile mücadele eden ve daha önce sürekli ağlayan minik Sercan Gezenler’in gülmesi ise yürekleri ısıttı.
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