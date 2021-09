Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’de gençlerle bir araya geldi

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “19 yıldır gençlerimizi eğitimden sağlığa, spordan kültür ve sanata, teknolojiden girişimciliğe kadar her alanda hayallerini hayata geçirmeleri için desteklemenin gayreti içindeyiz. Bu çerçevede cumhuriyet tarihinde görülmemiş projeler geliştirdik. Yatırımlar yaptık, imkanlar sağladık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ve sonrasındaki toplu açılış törenlerinin ardından gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtlayarak, her alanda gençlere destek olmak için çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle sohbetin bir bölümünden sanatçıların seslendirdi, ‘Bana her şey seni hatırlatıyor’ şarkısına eşlik etti.

“Asıl kaynaklarına inip araştırmadan siyasi kimlik sahibi olmayın”

Gençlerle buluşmada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri önemli bir imkandır. Sizlerden spordan teknolojiye sosyal sorumluluktan fikri gelişime kadar geniş bir yelpazedeki öğrenci kulüplerinden aktif bir şekilde yer almanızı istiyorum. Hayatınızı belki de en güzel yıllarını geçireceğiniz üniversite yıllarını özlemle yad etmek için her günün dolu dolu geçireceğinizi düşünüyorum. Üniversite yılları gençlerimizin fikri donanımlarını güçlendirdikleri, siyasi görüşlerini şekillendirdikleri dönemlerdir. Sizlerden istirhamım asıl kaynaklarına inip araştırmadan sorgulamadan, bilhassa da kendi medeniyetinizi kültürünüzü tarihinizi tam manada öğrenmeden siyasi kimlik sahibi olmayın. Medya ve sosyal medya gibi büyük bir kısmı yalan veya saptırma üzerine kurulu manipülasyon araçlarıyla, popüler sanatçı, fenomen, şovmen bu türlerden kişilerin yönlendirmesiyle asla fikir ve tutum belirlemeyin. Hani o meşhur kalıpla ifade edecek olursak, önce kendiniz olun, önce kendinizi tanıyın, önce kendinizin de içinde bulunduğu medeniyet ve kültür ikliminiz tanıyın. Sonra diğer her şeyi öğrenin. Ondan sonra fikir ve siyasi safınızın adını koyun, bir diğer önemli husus yabancı dil eğitimine önem vermenizdir. Yabancı dil eğitimin önce iletişim, ardından da bilgi seviyenize göre akademik standartlarda çözmeden hayata başlarsanız, kendinizi bir adım geride bulursunuz. Hatta bir yabancı dil dahi yeterli olmuyor, ikinci ve üçüncü yabancı dil bilmek, tercih sebebi haline geliyor. Yeni bir dil öğrenmek aynı zamanda yeni bir dünyayı yeni bir kültürü yeni bir hayat ve düşünce biçimini de öğrenmek demektir. Meseleye bu açıdan baktığınızda yabancı dil öğrenmenin size okuldaki ihtiyaçların çok ötesinde bir katkı sağlayacağını göreceksiniz. Üniversite eğitiminin size mesleki bir formasyon kazandırmanın ötesinde ilim ve dolayısıyla hayatın bütün boyutlarının kapılarını açan bir işleve sahiptir” diye konuştu.

“Gençleri her alanda destekleme gayreti içindeyiz”

AK Parti iktidarı döneminde gençliğe yapılan yatırımlardan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “19 yıldır gençlerimizi eğitimden sağlığa, spordan kültür ve sanata, teknolojiden girişimciliğe kadar her alanda hayallerini hayata geçirmeleri için desteklemenin gayreti içindeyiz. Bu çerçevede cumhuriyet tarihinde görülmemiş projeler geliştirdik. Yatırımlar yaptık, imkanlar sağladık. Mesela 19 yıl önce ülkemizde sadece 9 olan gençlik merkezi sayısını 376’ya gençlik ofisi sayısını 223’e, gençlik merkezlerinin üye sayısı 5 binden 2,5 milyona çıktı. Sayılarını 51’e yükselttiğimiz gençlik kamplarına bu gün 17 bin tematik gençlik kamplarına 7 bin, STK gençlik kamplarına 6 bin genç katıldı. Lisanslı sporcu sayımız 278 binden 10 milyon 200 bine, spor kulübü sayımız 6 binden 19 bine yükseldi. Spor tesisi sayımızı bin 575’ten 3 bin 915’e çıkartarak her gencimizin erişimine ve kullanımına açtık. Aynı şekilde atletizm pisti sayısını 12’den 56’a, olimpik yüzme havuzu sayımızı 46’dan 279’a çıkarttık. Ülkemize kazandırmak için kollarımızı sıvadığımız modern stadyumlardan 32’sini tamamladık, 9’unun yapımına devam ediyoruz. 5 tanesi de proje ve ihale aşamasındadır. Sporu hayatın merkezine almak ilkesiyle mahallelerimizde toplam 2 bin 754 adet futbol ve voleybol sahası kurduk. Ülkemizi olimpiyatlar başta olmak üzere uluslararası müsabakalarda son dönemde kazandığı başarıların gerisinde böyle bir alt yapı ve gayret var. Yükseköğrenim yatak kapasitemizi 182 binden 717 binin üzerine çıkardık. Yükseköğrenim burs ve öğrenim kredi tutarını lisans öğrencilerinin göreve geldiğimizde ne alıyorlardı, biliyorsunuz değil mi? siz tabi o günü görmediniz, 45 liracık burs. Bunu 650 liraya çıkarttık. Yüksek lisans öğrencileri için aylık 90 lira alıyorlardı, bin 300 liraya çıkardık. Doktora öğrencileri için aylık 135 liradan bin 950 liraya yükselttik. Yurtlarımızda barınan öğrencilerimize verdiğimiz aylık beslenme yardımını 11 liradan bu gün 480 lira seviyesine çıkardık. İnşallah bu rakamları yılbaşında güncelleyeceğiz. Üniversite sayımızı 76’den 207’ye, akademik personel sayımızı 70 binden 181 bine yükselterek yükseköğrenime geçişteki tıkanıklığı ortadan kaldırdık. Artık alt yapıya ilişkin eksikliklerimizi tamamladığımız için bundan sonra tüm imkanlarımızı eğitim öğretimin her kademesinde ve elbette üniversitelerde kalitenin yükseltilmesine teksif edeceğiz. Sizlerden bu süreci şimdilik öğrenci, ilerde de yetişkin bir insan olarak en güzel şekilde değerlendirmenizi istiyorum” diye konuştu.

“Sosyal medya inanın şu anda toplumumuzun en önemli, tahrik unsurudur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir öğrencinin sosyal medya ile ilgili sorusuna, “Benim sosyal medyayla hiç işim yok, ondan dolayı çok rahatım. Benim tek derdim var. O gün benim program nedir, o programa hemen sabahtan itibaren dersime çalışmak. Çünkü, sosyal medya inanın şu anda toplumumuzun en önemli, tahrik unsurudur. Şu anda eğer toplumda ciddi manada yaralarımız varsa, bunun arkasında sosyal medya vardır. Getirisi olumlu değil, ama götürüsü çok ağır. Bu bakımdan ben diyorum ki derslerimize daha çok çalışalım, oraya daha çok ağırlık verelim ve bu sosyal medya belasından mümkün oldukça sıyrılalım” şeklinde yanıtladı.

“Nükleer enerjinin 2023’ün ilk yarısında bir ünitesini açmış olacağız”

Öğrencilerin nükleer santral sorusuna cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 bin Türk 3 bin Rus, 13 bin orada genç mühendis çalışıyor. 13 bin nükleer enerji mühendisi, Türkiye olarak şu anda kazandık. Bu sayısı daha da artacak. Böylece de bundan sonraki yapacağımız santrallerde elemanlarımızı yetiştirmiş oluyoruz. AK Parti iktidarının ülkemize kazandırmış olduğu nükleer enerji deki en önemli adımlar. Bu konuda konuşanlar konuya hakim oldukları için değil, tam aksine bu konuyu bilmedikleri için. Çünkü nükleer enerjinin ne olduğundan haberleri yok. Bir defa dünya artık şu iklim değişikliğinde nereye doğru gidiyor, artık bu geçmişteki özellikle enerjideki o kirli enerjiden sıyrılıp temiz enerjiye geçmenin gayreti içerisinde ve bununla alakalı da dünya bir tehdit altında. Ya temiz enerjiye geçeceksin, geçmezseniz de bunun müeyyidelerine tabi olacaksınız. Buna başta Amerika dahil, bu adımları atmanın gayreti içindeler. Artık kömür, fuel oil gibi kaynaklardan elde edilen enerjiye kimse müdahale etmiyor. Biz geçte olsa, bununla bir adım atıyoruz. İnşallah 2023’ün ilk yarısında bir üniteyi açmış olacağız. Suretle diğer üniteleri bitirmenin gayreti içinde olacağız. Bu arada bizim inşallah bir Sinop, bir de Trakya’da aynı şekilde 4’er ünite olmak üzere yine nükleer enerji çalışmamız var. Bu bize bir yenilenebilir enerji de bize güç katacak, iki daha ucuz enerji teminini getiriyor. Bununla ilgili olarak burada yaptığımız santral bir örnek teşkil edecek, bir de tabi eleman yetişimine çok büyük fayda sağlayacak. Nereden bakarsanız bakın, bu rakam 13 ama bu rakam 15 bine rahatlıkla çıkacaktır. Bu 15 binin belirli kısmı da yeni yapılan yerlere aktarmış olacağız. Eğer Japonlarla anlaşmış olsaydık, oradan bir sıkıntı yaşamasaydık. Bu gün Japonlarla da bir etabı yapmış olacaktık. Belki Ruslarla ikinci bir adımı da atabiliriz, veya farklı bir adımı da atabiliriz” dedi.

“Kripto paraya açılma derdimiz yok, tam aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var”

Öğrencilerin kripto para sorusuna cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim kripto paraya açılma gibi bir derdimiz yok. Tam aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim asla vermeyiz, vermeyeceğiz de. Biz şu anda bu konuda asli hüviyeti olan paramızla yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.