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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3’üncü Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü.
Genel 17.12.2021, 17:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3’üncü Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde görüştü. Görüşme basın kapalı olarak gerçekleştirildi.