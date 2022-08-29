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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı içindeki Zafer Camisi’nin açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı içindeki Zafer Camisi’nin açılış törenine katıldı
Genel 29.08.2022, 20:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı içindeki Zafer Camisi’nin açılış törenine katıldı
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