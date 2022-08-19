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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konut, kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek hem depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız. Şimdilik müjdeyi vereceğimiz bir güne bırakıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Genel 19.08.2022, 20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konut, kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek hem depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız. Şimdilik müjdeyi vereceğimiz bir güne bırakıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

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