Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Konut kampanyamıza kulp takmak için nice yalan ve iftiralara başvurdular”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi program için Sakarya’ya geldi. İlk olarak Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Adapazarı Demokrasi Meydanı’na gelen Erdoğan, programın ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrasında ise Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti Gençlik Buluşması’na katıldı.

“8 ay sonra birilerini seçimde inanıyorum ki siz deli edeceksiniz”

Programda gençlere seslenen Erdoğan, “Sakarya’da siz gençlerimizle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sakarya’ya 3 milyar 797 milyon lira olan eser, hizmet ve projeyi şehrimize kazandırmanın gururunu yaşadık. 2023’e doğru giderken Sakarya’da ki ebedi kardeşliği bir kez daha yeniledik. Genç bir kız kardeşim diyor ki; 4 yıldır seçim görmedik delileniyoruz, 8 ay sonra birilerini seçimde inanıyorum ki siz deli edeceksiniz. Çünkü onlar gençlik nedir bilmiyorlar, gençlik burada. Salonlara sığmayan şu muazzam coşkunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Gençler sadece son bir buçuk senede ülkemizin dört bir yanında 25 gençlik buluşması yaptık. Bunların bir kısmını Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Millet Kütüphanesinde gerçekleştirdik. Şehir ziyaretlerimizde gençlerimizle bir araya gelmeye özel önem veriyorum” dedi.

“Kimsenin sizi yalan yanlış bilgi ve boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin”

‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye olarak belirledikleri kampanyayı Sakarya’dan başlattıklarını duyuran Erdoğan, “Bugün burada Genel Merkezimizin yürüteceği bir kampanya başlatıyoruz. Adını ‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk AK Parti’ye’ olarak belirlediğimiz kampanyamızın başlangıç yeri işte burasıdır, bu salondur. Verdiğiniz oylarla ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek Cumhurbaşkanını, Meclis’te sizleri 5 yıl boyunca temsil edecek milletvekillerini belirleyeceksiniz. Sandığa attığınız oy pusulasındaki tercihinizde, kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz. Hiç şüphesiz sizin umutlarınızı, hayallerinizi, geleceğinizi istismar etmek için birileri ellerinden gelen her şeyi yapacaktır. Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere, en güzel cevabı siz vereceksiniz. Bu cevapta, sandıkta tercihinizi Türkiye’miz için kimin ne yaptığını, hangi mücadeleyi verdiğini, hangi kazanımlarını sağladığını bilerek yapmanız olacaktır. Seçim günü yapacağınız işlem belki kısadır ama uzun vadeli sonuçlar doğuracak öneme sahiptir. Oyunuza, yani iradenize, geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Hiç kimsenin sizi yalan yanlış bilgiler ve boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin. Fikri özgürlüğünüze sahip çıktığınız müddetçe kimse sizi yanıltamaz, kandıramaz, yanlış yönlendiremez. Eğer sizi ben yanıltmaya çalışırsam bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin. Türkiye’nin geleceği; zihni ve bedeni esir edilmişlere değil, ancak fikri, vicdanı hür, ufku açık gençlere emanet edebiliriz. Gençlik kollarımızın ilk oyum kampanyası siz gençlerimize sadece kuru kuruya sandığa gitmeyi değil, orada kendi geleceğinizi inşa etmek için gereken fikri donanımı da kazandırmayı hedefliyor. Bu anlayışla seçime kadar kesintisiz bir şekilde devam edecek kampanyayla 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz” diye konuştu.

“Gençlerin sandığa gitme oranı arttıkça AK Parti’nin oyu arttı”

Erdoğan, “Bu bayrak yarışında sizlerin arasından çıkacak; siyaset, bürokrasi, bilim, kültür, sanat, girişimci gençlerimize devredene kadar durmadan, gece-gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Sizden gerçek anlamda 1950’de başlayan çok partili siyasi hayata geçişin üzerinden 73 yıl geçtikten sonra sandığa gidecek en büyük gençlik grubusunuz. AK Parti 2002 seçimlerinde nüfusu 65 milyon olan Türkiye’de 10 milyon 808 bin oy alarak gelmiştir. Nüfusu yüzde 26 artan Türkiye’de biz oyumuzu arttırdık. Bu artışı gençlerimize borçluyuz. CHP gençlere güvenmiyordu, 25 yaş meclisi çoluk çocuğa mı bırakacağız ifadelerini kullanıyorlardı. Biz dedik ki İstanbul’un fethini gerçekleştiren genç 18 yaşındaydı, biz o ecdadın torunlarıyız, biz gençliğimize güveniyor ve inanıyoruz. Gençlerin sandığa gitme oranı arttıkça AK Parti’nin oyu arttı. İnşallah 2023 seçimlerinin yapıldığı günde yine gençlerimizle omuz omuza yol yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Gençlerimizin yakasından düşün, gözlerini boyamaya çalışmayın”

TOKİ vasıtasıyla gençler için yapılan pozitif ayrımcılığın önüne geçebilmek için yalan ve iftiralara başvurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kısır siyasi görüşlerini, sapkınlıklarını ısrarla gençlerimizin tamamına teşmil etmeye çalışanlar boş durmuyor durmayacak. Bu salondan onlara sesleniyorum; gençlerimizi rahat bırakın, gençlerimizin yakasından düşün, gençlerimize yalan söylemeyin, gençlerimizin gözünü boyamaya çalışmayın. Bu ülkenin gençlerine sabah akşam karamsarlık aşılamaktan vazgeçin. Gençlerimizi modern çağın köleleri haline getiremeyeceksiniz. Buradan tekrar ediyorum; CHP’ye, 6’lı masanın etrafından bulunanlara siz değil miydiniz gençlerin seçme yaşını önce 25, sonra 18’e düşürmeye çalışırken bize karşı çıkanlar. Geleceğimiz ve özellikle gençlerimiz için yaptığımız her hizmetin önüne takoz olan siz değil miydiniz? Bu takoz siyasetinin son örneğini. TOKİ vasıtasıyla başlattığımız kampanyamızda bir kez daha yaşıyoruz. Gençlerimize pozitif ayrımcılık yaptık. Amacımız hayata yeni başlayan gençlerimizin konut sorunlarını şimdiden çözmeye yardımcı olmak. Buna da karşı çıktılar, konut kampanyamıza kulp takmak için akıllara zarar nice yalan ve iftiralara başvurdular. Proje ve iş yapmak yerine günlerdir nefeslerini bizim projemize çamur atmak için harcıyorlar, ama biz hiçbirine kulak asmıyoruz. Siz kendinizi geliştirin, Allah’ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasının tamamlanmasının önüne bunların hiçbiri geçemeyecektir” ifadelerine yer verdi.

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