Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Kızılcahamam'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın ardından İstanbul'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz

