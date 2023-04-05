Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu’na) "Bu kişi namus sözünü yerine getirmedi. Belediyelerinde her hizmeti bedava yapma sözü verdiler. Onların da hiçbirini tutmadılar"

- "Bunlar siyasette koalisyonlar, ekonomide kriz ve çöküş demek olan eski Türkiye’yi geri getirmeye geliyorlar"