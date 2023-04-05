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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu’na) "Bu kişi namus sözünü yerine getirmedi. Belediyelerinde her hizmeti bedava yapma sözü verdiler. Onların da hiçbirini tutmadılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu’na) "Bu kişi namus sözünü yerine getirmedi. Belediyelerinde her hizmeti bedava yapma sözü verdiler. Onların da hiçbirini tutmadılar"

Genel 05.04.2023, 20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu’na) "Bu kişi namus sözünü yerine getirmedi. Belediyelerinde her hizmeti bedava yapma sözü verdiler. Onların da hiçbirini tutmadılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu’na) "Bu kişi namus sözünü yerine getirmedi. Belediyelerinde her hizmeti bedava yapma sözü verdiler. Onların da hiçbirini tutmadılar"

- "Bunlar siyasette koalisyonlar, ekonomide kriz ve çöküş demek olan eski Türkiye’yi geri getirmeye geliyorlar"

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