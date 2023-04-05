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Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda incelemelerde bulundu: "Açılışına günler kaldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu’na) "Bu kişi namus sözünü yerine getirmedi. Belediyelerinde her hizmeti bedava yapma sözü verdiler. Onların da hiçbirini tutmadılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu’na) "Bu kişi namus sözünü yerine getirmedi. Belediyelerinde her hizmeti bedava yapma sözü verdiler. Onların da hiçbirini tutmadılar"
Genel 05.04.2023, 20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu’na) "Bu kişi namus sözünü yerine getirmedi. Belediyelerinde her hizmeti bedava yapma sözü verdiler. Onların da hiçbirini tutmadılar"
- "Bunlar siyasette koalisyonlar, ekonomide kriz ve çöküş demek olan eski Türkiye’yi geri getirmeye geliyorlar"