banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi bir ailenin evine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler’de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine konuk oldu.

Genel 19.08.2022, 23:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi bir ailenin evine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler’de kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan bir ailenin evine konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Esenler Dörtyol Meydanı’ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni’ne katıldı. Törenin ardından projedeki örnek daireleri gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak sahibi bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu.

Yorumlar (0)
25°
açık