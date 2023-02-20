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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ziyaretinde depreme yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaretinde depreme yakalandı.

Genel 20.02.2023, 20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ziyaretinde depreme yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaretinde depreme yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Kahramanmaraş’ta Emniyet Müdürlüğü’nü ziyareti sırasında depreme yakalandı. Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş’ta da şiddetli şekilde hissedildi.

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