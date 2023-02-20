Son Dakika
AFAD: “Vatandaşlarımızın deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir”
Başkan Pekmezci: "Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu, 105 yıl önceki ruh ve heyecanla idrak ettiğimiz bugünde bizlere düşen bu bilgilerimizi gelecek kuşaklara aktarmaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ziyaretinde depreme yakalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaretinde depreme yakalandı.
Genel 20.02.2023, 20:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaretinde depreme yakalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Kahramanmaraş’ta Emniyet Müdürlüğü’nü ziyareti sırasında depreme yakalandı. Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş’ta da şiddetli şekilde hissedildi.