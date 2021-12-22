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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık gibi antisemitizm gibi farklı dinden olana tahammülsüzlük gibi gayri insani fikirlerin bu topraklarda zemin bulmasına izin vermedik vermeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık gibi antisemitizm gibi farklı dinden olana tahammülsüzlük gibi gayri insani fikirlerin bu topraklarda zemin bulmasına izin vermedik vermeyiz"
Genel 22.12.2021, 22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık gibi antisemitizm gibi farklı dinden olana tahammülsüzlük gibi gayri insani fikirlerin bu topraklarda zemin bulmasına izin vermedik vermeyiz"
- "Kudüs’te tüm inanç gruplarının hassasiyetlerini gözetecek bir çözüm bulunabileceğine inanıyorum"
- "İslam düşmanlığını nasıl bir insanlık suçu olarak görüyorsak antisemitizmi de insanlık suçu olarak görüyoruz