Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık gibi antisemitizm gibi farklı dinden olana tahammülsüzlük gibi gayri insani fikirlerin bu topraklarda zemin bulmasına izin vermedik vermeyiz"

- "Kudüs’te tüm inanç gruplarının hassasiyetlerini gözetecek bir çözüm bulunabileceğine inanıyorum"

- "İslam düşmanlığını nasıl bir insanlık suçu olarak görüyorsak antisemitizmi de insanlık suçu olarak görüyoruz