Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanımızın önüne yeni bir gelecek, yeni bir hayat sereceğiz"

-"Adeta deprem turisti edasıyla bölgeden gelip geçenler milletimizle gönül bağımızı kavrayamaz"

-"Biz can derdindeyiz, onlar ise mal derdinde"

-"Vatandaşlarımızın tamamının mağduriyetini giderene kadar başka gündemlerle kendimizi meşgul etmeyeceğiz"

-"6 Şubat depremlerinin izlerini kısa sürede sileceğiz"

-"Deprem bölgesindeki yıkık, yıkılacak ve hasarlı binaların 6 Şubat itibariyle geçmişe dönük tüm borçlarını siliyoruz"