Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanımızın önüne yeni bir gelecek, yeni bir hayat sereceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanımızın önüne yeni bir gelecek, yeni bir hayat sereceğiz"
Genel 01.03.2023, 13:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanımızın önüne yeni bir gelecek, yeni bir hayat sereceğiz"
-"Adeta deprem turisti edasıyla bölgeden gelip geçenler milletimizle gönül bağımızı kavrayamaz"
-"Biz can derdindeyiz, onlar ise mal derdinde"
-"Vatandaşlarımızın tamamının mağduriyetini giderene kadar başka gündemlerle kendimizi meşgul etmeyeceğiz"
-"6 Şubat depremlerinin izlerini kısa sürede sileceğiz"
-"Deprem bölgesindeki yıkık, yıkılacak ve hasarlı binaların 6 Şubat itibariyle geçmişe dönük tüm borçlarını siliyoruz"