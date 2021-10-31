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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'daki görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulunuldu.

Genel 31.10.2021, 14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüştü

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ROMA/ANKARA(AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki temasları çerçevesinde, ikili görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Biden, İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden G-20 Liderler Zirvesi marjında görüştü.

Pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede iki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu. Bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı.

Görüşmede, iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Beyaz Saray: Biden, Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürmesini istedi

Beyaz Saray'dan yapılan basın açıklamasında, Biden ile Erdoğan'ın Roma'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetilmesi arzusunun altını çizdiği, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık 20 yıl katkıda bulunmasını takdirle karşıladığını dile getirdiği aktarıldı.

Liderlerin görüşmesinde, Suriye'deki siyasi süreç, Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Kafkasya'nın güneyindeki diplomatik çabaların gündeme geldiği kaydedildi.

ABD Başkanı Biden'ın iki ülke arasında savunma iş birliğini ve Türkiye'nin NATO üyesi olarak önemini teyit ettiği, öte yandan ABD'nin Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olmasından endişe duyduğuna işaret ettiği bildirildi.

Biden'ın görüşmede ayrıca güçlü demokratik kurumların, insan haklarına saygının, barış ve refah için hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

#ABD Başkanı Joe Biden #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #G20 Liderler Zirvesi
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