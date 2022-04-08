Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda öğrenci evine misafir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’ta bir öğrenci evine misafir olarak öğrencilerle iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’ta bir öğrenci evine misafir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a öğrenci evinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ezanın okunmasıyla birlikte sohbet ettiği 7 öğrenciyle birlikte iftar yaptı.