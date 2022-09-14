Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Karabağ savaşının akabinde izlenen anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavırlar serg

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Karabağ savaşının akabinde izlenen anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavırlar sergileyen Ermenistan tarafı için elbette sonuçları olacaktır."