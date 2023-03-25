Son Dakika
Memleket Partisi Lideri İnce: "(107 eski CHP’li vekilin çağrısı) O çağrıyı bana değil genel başkanlarına yapsınlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayırlı hiçbir iş yapmadıkları gibi, yapılmasını da istemeyen bu asalakları kendi hırsları ve ihtiraslarıyla baş başa bırakıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayırlı hiçbir iş yapmadıkları gibi, yapılmasını da istemeyen bu asalakları kendi hırsları ve ihtiraslarıyla baş başa bırakıyoruz"
Genel 25.03.2023, 15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayırlı hiçbir iş yapmadıkları gibi, yapılmasını da istemeyen bu asalakları kendi hırsları ve ihtiraslarıyla baş başa bırakıyoruz"
"Vakıf ve derneklerimizi reklam ve algı peşinde koşmadan gurur verici işlere imza atıyor. Tehditlere rağmen ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi sürdürmeliyiz"