Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayırlı hiçbir iş yapmadıkları gibi, yapılmasını da istemeyen bu asalakları kendi hırsları ve ihtiraslarıyla baş başa bırakıyoruz"

"Vakıf ve derneklerimizi reklam ve algı peşinde koşmadan gurur verici işlere imza atıyor. Tehditlere rağmen ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi sürdürmeliyiz"