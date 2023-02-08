Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen Hatay’da incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden 10 il etkilendi. Hatay’da da büyük yıkıma neden olan deprem nedeniyle onlarca insan enkaz altında kaldı. 3 gündür ekipler 24 saat esasına göre arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken, birçok insanın canlı veya cansız bedenine ulaşıldı. Bugünde önce Kahramanmaraş’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan önce Hatay’ın Serinyol bölgesine geldi. Buradaki incelemelerinin ardından Atatürk Caddesi Güzelburç Mahallesinde bulunan 600 Konut Sitesine gelen Erdoğan, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yaklaşık 20 dakika kalan Erdoğan, ardından Hatay’ın İskenderun ilçesine geçti.

İncelemelerde Erdoğan’a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş eşlik etti.