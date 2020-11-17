banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Moderna’nın CEO’su açıkladı!
Moderna’nın CEO’su açıkladı!
İzmir Büyükşehir'den korona virüs kararları
İzmir Büyükşehir'den korona virüs kararları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kovid-19’u etkisiz hale getiren maske geliştirildi
Kovid-19’u etkisiz hale getiren maske geliştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde, saat 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde, saat 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak."

Genel 17.11.2020, 19:58
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde, saat 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde, saat 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak."
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
açık
banner378