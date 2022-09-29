Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göçebe Oyunları için Bursa’da

Bursa’nın İznik ilçesinde yapılacak olan 4. Göçebe Oyunları’nın açılışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alana giriş yaptı.

Bursa’nın İznik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile başlayacak olan 4. Göçebe Oyunları birçok ülkeden misafirleri de ağırlıyor. 4 gün sürecek olan etkinliklerin yapılacağı alana Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haricinde, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve diğer ülkelerden bakanların katılması bekleniyor.